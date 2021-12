Flop Juve! Va avanti con un gol dubbio e si fa riprendere dal Venezia: finisce 1-1

La Juventus non va oltre il pareggio a Venezia. I bianconeri chiudono il primo tempo in vantaggio ma devono fare i conti con l’infortunio di Dybala, uscito dopo pochi minuti. Partita molto equilibrata che si sblocca poco dopo la mezzora di gioco. Pellegrini va via sulla sinistra e mette una palla forte e tesa in area, dove Alvaro Morata è bravissimo a tagliare, anticipare Caldara e spingere in fondo al sacco. Gol molto dubbio perchè viziato da un possibile intervento di mano di Bernardeschi che l’arbitro non ha ritenuto irregolare. Nella ripresa il Venezia pareggia i conti: Aramu esplode una stoccata di mancino da fuori area, spedisce la palla all'angolino e trafigge Szczesny.