Flop Oliveira, la Roma non lo riscatta ed il Porto lo cede per 3mln al Galatasaray

Dal Portogallo sembrano chiudere del tutto le porte alla permanenza (tecnicamente, in realtà, al ritorno) di Sergio Oliveira a Roma. Come si apprende da Sic Noticias, infatti, il Galatasaray avrebbe raggiunto un accordo sia con il Porto che con l'entourage del calciatore, pronto a sbarcare in Turchia per 3 milioni di euro circa, dieci in meno rispetto alla cifra fissata per il riscatto della Roma.