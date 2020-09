Focolaio Genoa, Gasperini: "Durante le partite è difficile trasmettere tra avversari"

Oggi protagonista della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non si è detto preoccupato del focolaio di coronavirus presente al Genoa: "I contagi ci sono ovunque. È chiaro che c'è l'apprensione, siamo stati bravi o fortunati nelle 13 partite dello scorso anno. Durante le partite è difficile trasmettere tra avversari, penso possa succedere più negli spogliatoi. Stiamo facendo davvero molto, tra tamponi e tutto. I giocatori sono molto responsabili, stanno molto attenti. In generale abbiamo fatto tre mesi in cui non è successo nulla. Ci sono stati molti controlli da parte delle società. Il calcio rispecchia quello che succede nella realtà, noi non possiamo far altro che aumentare l'attenzione".