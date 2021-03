Focolaio Inter, non solo la gara col Sassuolo: l'ATS vieta anche di andare in nazionale

Salgono a quattro i calciatori positivi in casa l'Inter. Questa mattina il club nerazzurro ha comunicato che dopo D'Ambrosio e Handanovic anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19. Dall'ATS di Milano a seguito delle nuove positività è quindi arrivato non solo il divieto ad allenarsi per i prossimi quattro giorni e a prender parte al match col Sassuolo che sarebbe dovuto andare in scena sabato. Ma anche - si legge - a rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.