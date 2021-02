Focolaio Torino, ASL pronta a vietare la trasferta: può saltare anche sfida alla Lazio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Asl di Torino avrebbe già inviato una comunicazione scritta alla Lega Calcio con cui ha anticipato di fatto la prossima decisione in vista della sfida contro la Lazio. A tutela della salute dei calciatori granata e delle eventuali persone che ci entrerebbero in contatto, il viaggio nella Capitale per giocare la sfida contro la Lazio, non verrà autorizzato.

Troppo pericoloso lo spostamento di decine di persone a una sola settimana dal focolaio. L'Asl dirà di no e la Lega ne prenderà atto rinviando anche Lazio-Torino dopo il rinvio ufficializzato ieri di Torino-Sassuolo.