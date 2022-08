Focus Tmw - Cosa manca al Verona? A -7 dal Napoli almeno 2 difensori e non solo

Da Tudor a Cioffi, l'Hellas Verona cambia pelle e lo fa anche nella composizione della sua rosa.

Da Tudor a Cioffi, l'Hellas Verona cambia pelle e lo fa anche nella composizione della sua rosa. L'approdo di Marroccu a capo della squadra mercato scaligera è stato tutt'altro che banale, con diverse uscite di peso (su tutte Caprari, Casale e Cancellieri) alle quali dover sopperire e con un paio di protagonisti, su tutti Simeone (riscattato a giugno dal Cagliari), Barak e Ilic al centro di numerose trattative di mercato.

COSA MANCA - Al momento la lista della spesa è piuttosto folta: posti altri esuberi in uscita (Cetin è già andato, Amione e Retsos non ancora), l'idea è di aggiungere altri due difensori centrali alla rosa di Cioffi, uno potrebbe essere il turco Ozkacar. Gialloblu alla ricerca anche di un esterno a tutta fascia, con Depaoli della Samp (sarebbe un ritorno) tra i candidati principali. A centrocampo previsto un ingresso in caso di addio di Barak, ma forse anche a prescindere, l'attacco è a posto così.