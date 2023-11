Follia a Milano, guerriglia sui Navigli: agguato ultrà rossoneri ai parigini, c'è un ferito grave

Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera, un gruppo di circa 50 supporter rossoneri - con caschi, fumogeni e il volto coperto - ha assaltato i tifosi parigini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella tarda serata di ieri, è andata in scena una guerriglia sui Navigli tra gli ultrà del Milan e quelli del Paris Saint-Germain. Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera, un gruppo di circa 50 supporter rossoneri - con caschi, fumogeni e il volto coperto - ha assaltato i tifosi parigini che affollavano i Navigli in vista della partita di questa sera a San Siro.

Pare che il gruppo di ultrà della Curva Sud abbia teso un agguato ai tifosi francesi fuori dai locali di ripa di Porta ticinese poco dopo la mezzanotte. I tafferugli sono stati preceduti dallo scoppio di un petardo e poi dall’accensione di alcuni fumogeni. Sul posto sono arrivate diverse camionette della polizia e dei carabinieri, con gli agenti hanno fermato almeno un tifoso (portato poi in questura). Sembra che ci siano dei feriti tra i francesi: uno colpito da due coltellate e trasportato in codice rosso al Policlinico. Colpito in modo non grave anche un agente.