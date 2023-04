Follia di Petagna: l'Udinese riprende il Monza al 92'

Alla Dacia Arena finisce 2-2 tra Udinese e Monza il lunch match della 29ª giornata di Serie A.

Alla Dacia Arena finisce 2-2 tra Udinese e Monza il lunch match della 29ª giornata di Serie A. Dopo una manciata di minuti il Monza protesta per un tocco sospetto di Bijol su un lob scoccato da Ciurria: il pallone sbatte prima sul fianco e poi sul braccio - non completamente aderente al corpo - dello sloveno, Massimi lascia correre e il VAR avalla. Schema che si ripete al 10': Becao si prende un rischio cingendo Valoti per impedirgli di colpire di testa, ma il direttore di gara punisce l'irruenza del biancorosso, che per primo aveva cercato il contatto con il centrale avversario. L'Udinese lascia sfogare il Monza, che palleggia meglio e gestisce il possesso. L'approccio friulano è molto più diretto e verticale, le due componenti dalle quali si propaga il vantaggio bianconero. A firmarlo è Lovric, che rifinisce un contropiede da manuale della squadra di Sottil: lo sloveno percorre un enorme corridoio centrale non presidiato dai difensori del Monza sull'imbucata di Walace e, a tu per tu con Di Gregorio, segna con il piattone.

Al 48' si accende Carlos Augusto, per la prima volta nel match: percussione potente sulla sinistra e cross sul secondo palo per Colpani, che si coordina alla perfezione e trova il pareggio in volée. Com'era accaduto in precedenza, il gol è uno spartiacque: il Monza prende ancora più coraggio e completa la rimonta con Rovella, che capitalizza con una gran battuta la palla-laser servitagli dalla destra da Sensi. La gioia per il centrocampista, al primo centro in carriera in Serie A, è incontenibile. Quando i giochi sembrano chiusi, si materializza l'ultimo colpo di scena della gara: Petagna tampona in area il neo-entrato Nestorovski, Massimi non ha dubbi e indica il dischetto. Alla battuta va Beto, che spiazza Di Gregorio e firma il 2-2 finale.