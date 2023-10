Folorunsho: "Il Napoli ha pensato di mandarmi a giocare, lusingato dall'interesse del Verona"

Nel corso di una lunga intervista concessa a L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho ha parlato così dello scontro diretto perso a Frosinone e non solo

Nel corso di una lunga intervista concessa a L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho ha parlato così dello scontro diretto perso a Frosinone e non solo: "Semplicemente penso che potevamo fare di più. Sono partite nelle quali bisogna dare tanto perché era uno scontro diretto".

Il rapporto con il Napoli, proprietario del suo cartellino

"La società ha pensato che era opportuno che andassi a giocare, figurarsi il sottoscritto. Il Verona mi ha voluto ed io sono stato lusingato di quest’occasione. Prima volta in serie A con un bel progetto. Poi raggiungevo Baroni, meglio di così. Che effetto mi farà affrontare il Napoli? Non lo so. Sono tutti grandi calciatori ed ottimi ragazzi. Sarà una bella partita".

La vita privata

"Vivo con Giorgia, la mia ragazza. Abitiamo in centro a Verona. Abituato al Centro-Sud qui è tutto diverso. La gente è affabile ma non invadente. Appena possiamo facciamo delle grandi passeggiate. Sono un tipo tranquillo, va bene così. Solo questo? No, dai quando la mia ragazza me lo concede (risata ndr) gioco alla Playstation con i miei amici".