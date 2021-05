Fondi sottratti all’Hellas Verona: sequestrati 6,5 milioni al presidente Setti

Sequestro da 6,5 milioni di euro per Maurizio Setti numero uno dell'Hellas Verona. Questa è la notizia pubblicata dal Corriere di Bologna nella sua versione online pochi minuti fa. Il provvedimento preso dal Gip Sandro Pecorella è stato eseguito a causa dell'indagine a carico dell'imprenditore per appropriazione indebita e auto-riciclaggio legato ad alcune di due società rientranti, nel recente passato, nella catena di controllo della società calcistica, nei confronti delle quali erano state emesse sentenze di fallimento successivamente revocate, all’inizio di quest’anno, in sede di reclamo. A seguito di alcuni riscontri "è emerso - si legge - che la partecipazione detenuta dalle due società nella Hellas Verona era stata oggetto, negli anni, di vorticose operazioni di cessione infragruppo e rivalutazioni (anche grazie al coinvolgimento di società estere) che ne avevano strumentalmente e ingiustificatamente incrementato il valore".