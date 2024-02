FOTO - “Arbitri comprati, doping, bilanci ed esami falsati”: la Curva interista distrugge la storia juventina

La rivalità tra Inter e Juventus non ha bisogno di presentazioni, figuriamoci a pochi minuti da una gara che può valere uno scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La rivalità tra Inter e Juventus non ha bisogno di presentazioni, figuriamoci a pochi minuti da una gara che può valere uno scudetto. Il derby d'Italia, nella storia del calcio italiano, è sempre stato terreno fertile per polemiche e provocazioni reciproche. Il big match di questa sera, ovviamente, non fa eccezione.

Striscioni in Curva Nord. In attesa della coreografia programmata per questa partita, la tifoseria organizzata dell'Inter si è prodigata in una serie di striscioni su numerosi cavalli di battaglia nella sempiterna rivalità con la Vecchia Signora. Sono nove gli striscioni con relativi testi e accuse sfoggiati dalla Curva Nord mentre le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Si va da "Arbitri comprati" a "Esami falsati" passando per "Dirigenti radiati" e "Ultras non rispettati". Ma ci sono anche "Scudetti rubati", "Plusvalenze inventate, dall'Europa espulsi e condannati", "Mercati manipolati", "Bilanci falsati" e infine "Giocatori dopati".