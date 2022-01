FOTO - Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: l'incredibile rigore negato all'Udinese

Incredibile il rigore non assegnato all'Udinese allo Stadium. Al 72', appena dentro l’area juventina, Soppy va a contrasto con Bernardeschi che gli tira letteralmente le trecce: l'arbitro Giua sembra non posizionato benissimo, ma il Var incredibilmente non interviene nonostante le proteste del giocatore dell'Udinese e della panchina che chiedono una review.