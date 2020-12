FOTO - Caos Fiorentina, tifosi inferociti e spunta uno striscione: "Svegliatevi tutti!"

Il principale gruppo della Curva Fiesole, gli 1926, hanno affisso uno striscione davanti all'ingresso del Centro Sportivo "Davide Astori" rivolgendosi a club e giocatori dopo i recenti pessimi risultati ottenuti in campionato: "Il nostro amore per la maglia è infinito, la pazienza no... Svegliatevi tutti!". Di seguito, nella foto di Firenzeviola.it, il monito degli ultras viola nei confronti della squadra di Prandelli: