FOTO - Coronavirus, CR7 a spasso con la famiglia: è polemica in Portogallo

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè e lo fa dal Portogallo. L'asso della Juve è stato immortalato da alcuni scatti fotografici mentre passeggiava per le strade di Funchal, spingendo i passeggini dei figli più piccoli assieme alla moglie Georgina. Nel paese lusitano è scattata la polemica in quanto il Governo ha vietato tutti gli spostamenti non necessari ma comunque ci sono norme di isolamento meno restrittive rispetto all’Italia e alla Spagna.

El futbolista portugués ha sido 'cazado' por las calles de Funchal en pleno estado de alarma https://t.co/uen85JX6WK — Diario SPORT (@sport) March 29, 2020