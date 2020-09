FOTO - Genoa, ecco Luca Pellegrini: il terzino sarà subito disponibile contro il Napoli

Luca Pellegrini è pronto a diventare un nuovo calciatore del Genoa. Dopo la svolta di domenica, con Pirlo che l'ha escluso dalla lista dei convocati per la prima di campionato contro la Sampdoria, il terzino classe '99 è pronto a diventare un nuovo calciatore del club rossoblù. Il giocatore è già in città, accordo definito sulla base del prestito secco. Nelle prossime ore per Pellegrini le visite mediche e la firma sul contratto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.