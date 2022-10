FOTO - Gli ultrà Juve se la prendono con Agnelli: "Allegri non dimetterti mai"

Durissimo attacco dei Viking contro il presidente Andrea Agnelli.

Durissimo attacco dei Viking contro il presidente Andrea Agnelli. Lo storico gruppo della tifoseria della Juventus prima ha esposto all'esterno dello stadio due striscioni contro la proprietà, poi li ha rivendicati su Instagram pubblicando un messaggio durissimo contro il numero uno del club. Ecco il testo integrale

"ALLEGRI NON DIMETTERTI MAI!!! Chi rema contro ...non è degno di indossare la maglia ...! Fino a quando decideva il colore delle tende degli uffici amministrativi o lo spessore della carta igienica nei bagni degli spogliatoi della prima squadra tutto filava liscio: scudetti, coppe nazionali, finali di Champions.

Poi, ha deciso di fare veramente il Presidente: via Marotta; via Paratici; via Allegri; via Sarri; via Pirlo; via le strisce sulla maglia; via il logo; via gli ultra dallo stadio.

700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere: una squadra piena zeppa di mediocri, un DS preso dalla serie C, un amministratore delegato che di calcio sa solo che la palla è sferica, uno stadio trasformato in un cinema all'aperto. Lapo&John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili".