FOTO - Gudmundsson a Sky con la maglia di Diego impellicciato: “Non sono come lui, ma neanche così male…”

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, nell'intervista di Sky Sport è apparso in primo piano con una maglia particolare. Infatti il calciatore islandese aveva ritratto sulla sua t-shirt ilgrande Diego Armando Maradona impellicciato.

Perché Maradona sulla maglia?

“Sono un tifoso di calcio, amo questo sport, il calcio è stato il mio primo amore. Non ho mai visto Maradona giocare, non l’ho mai visto con i miei occhi, dal vivo. Ma ho visto alcuni filmati, ed era un giocatore incredibile. Io non sono ai suoi livelli, ma non sono così male…(ride)”.

Girare in questa stagione in maglietta non è proprio cultura italiana…

"Per me è proprio come adesso, è un bel giorno, non fa troppo freddo".