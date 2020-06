FOTO - Higuain nell'occhio del ciclone: 'Pipita' col cellulare in mano, è polemica sui social

La Juventus è la prima finalista della finale di Coppa Italia grazie allo 0-0 contro il Milan nella semifinale di ritorno. Sui social network, oltre alle polemiche per l'arbitrato di Orsato non è passato inosservato un altro episodio dell'incontro all'Allianz Stadium con protagonista Gonzalo Higuain,

LA POLEMICA - L'argentino, seduto in tribuna, è stato inquadrato dalle telecamere con il cellulare in mano mentre i suoi compagni di squadra erano impegnati sul campo ricevendo tantissime critiche sui social network, dove è stato bersagliato anche per le condizioni fisiche. Higuain, infatti, dalle immagini sembrava un po' in sovrappeso.