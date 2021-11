FOTO - I tifosi del Milan insultano Calhanoglu: durissimo striscione contro il turco

Il gol e soprattutto l'esultanza di Hakan Calhanoglu non sono andati giù ai tifosi del Milan, che hanno voluto far sentire il proprio malcontento per l'atteggiamento del fantasista, ora all'Inter, con uno striscione appeso sul porte del Portello che recita: "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto, ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. UOMO DI MERDA".