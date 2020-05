FOTO - I tifosi dell'Atalanta contro la ripresa della Serie A: "Inseguite i milioni e non il pallone!"

Il ritorno al calcio giocato non fa d'accordo tutti i tifosi: i supporters dell'Atalanta hanno esposto uno striscione di chiara contestazione nei confronti della decisione di far ripartire la Serie A fermata dall'emergenza Coronavirus: "Schifati da un'assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone!". Lo striscione è apparso, come racconta la redazione di TMW, nei pressi del Gewiss Stadium

✍ 'Schifati da un'assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone'

Tifosi #Atalanta contro la ripresa del campionato pic.twitter.com/TYM4y9Y7sJ — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 30, 2020