FOTO - Juve avanti col (grande) dubbio: Vlahovic abbatte la Lazio, ma la palla sembra uscita

Juventus in vantaggio con Dusan Vlahovic che è bravissimo a finalizzare perfettamente un bel traversone dalla destra di Locatelli. Terzo centro in campionato per il serbo, rimasto a secco solamente contro l'Empoli: 1-0 sulla Lazio dopo 10'. Tuttavia resta un dubbio enorme: nell'azione la palla sembra superare la linea del fallo laterale. Dopo il check col VAR invece la rete è stata convalidata. Di seguito il fermoimmagine divenuto già virale sui social.