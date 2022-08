FOTO - Juve, preso Kostic: l'esterno è atterrato a Torino per la firma

Di seguito le prime immagini in Italia dell'esterno in arrivo dall'Eintracht Francoforte.

Filip Kostic è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Caselle a Torino e a breve si sposterà prima alla Continassa e poi al J Medical per iniziare le visite di rito prima della firma sul suo contratto, che lo renderà ufficialmente un giocatore della Juventus. Di seguito le prime immagini in Italia dell'esterno in arrivo dall'Eintracht Francoforte.