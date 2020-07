FOTO - La Roma è arrivata in albergo: ecco dove alloggia la truppa di Fonseca

E' il giorno di Napoli-Roma, match valido per il 30° turno di campionato. Gli azzurri, nella gara del San Paolo, proveranno ad agganciare la squadra di Fonseca al quinto posto. Proprio il club giallorosso è appena arrivato in un albergo del Corso Vittorio Emanuele dove alloggerà fino alla partenza per l'impianto di Fuorigrotta

Oggi, 36 anni fa, #Maradona saliva per la prima volta gli scalini dello stadio San Paolo di #Napoli.



Il resto è storia... #5luglio pic.twitter.com/3HRamdJfQD — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) July 5, 2020