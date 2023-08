FOTO - Lazio, Guendouzi è sbarcato a Ciampino: annuncio prossimo

Matteo Guendouzi è appena sbarcato a Roma, all'aeroporto di Ciampino, pronto per dare il via alla sua nuova avventura alla Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Guendouzi è appena sbarcato a Roma, all'aeroporto di Ciampino, pronto per dare il via alla sua nuova avventura alla Lazio. Il francese è stato fotografato dagli account social del club con la prima immagine con la sciarpa biancoceleste in mano.

Il centrocampista arriva dall'Olympique Marsiglia a titolo definitivo per una cifra di 13 milioni di euro di parte fissa più 5 ulteriori di bonus. Per lui dopo le visite mediche pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.