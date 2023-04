FOTO - Paura per Immobile: incidente con un tram, trasportato in ospedale con le figlie

L'attaccante ai microfoni proprio di Agtw ha commentato rapidamente l'accaduto: "Il tram è passato con il rosso. Ho solo un po' di dolore al braccio".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Incidente stradale per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio questa mattina è stato protagonista di uno scontro con un tram, dal quale sarebbe fortunatamente uscito illeso, nonostante i gravissimi danni alla macchina che, come emerge dalle immagini di Agtw, ha il muso completamente distrutto. Immobile, ancora sul luogo dell'incidente, tra piazza delle Cinque Giornate e Ponte Matteotti, ai microfoni proprio di Agtw, ha commentato rapidamente l'accaduto: "Il tram è passato con il rosso. Ho solo un po' di dolore al braccio". Il giocatore di Torre Annunziata e le sue figlie sono stati trasportati in ospedale.