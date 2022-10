FOTO - Polemiche e proteste per il gol di Rebic: nasce da una rimessa irregolare

Tante polemiche sui social per il primo gol del Milan a Empoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante polemiche sui social per il primo gol del Milan a Empoli nato da una furbizia rossonera. Leao si isola alle spalle della linea difensiva dell'Empoli su un fallo laterale battuto da Tonali e serve Rebic per la comoda realizzazione, ma sulla rimessa in gioco c’è stata un'evidente irregolarità. Il fallo laterale, infatti, è stato battuto dal centrocampista almeno dieci metri più avanti rispetto a dove era uscita la palla. L’arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco e invertire la rimessa. A nulla sono servite le vibranti potreteste della squadra di Zanetti. Di seguito le immagini.