FOTO - Rigore netto negato al Torino sull’1-0: il VAR Massa non lo segnala!

Clamoroso rigore negato al Torino nel posticipo contro l'Inter. Con i granata avanti 1-0, Belotti riceve palla in area e viene scalciato in area Ranocchia, ma l'arbitro lascia correre. Dopo un lungo check del Var Massa, l'arbitro Guida incredibilmente non cambia decisione.