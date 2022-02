FOTO - Roma, striscione di protesta dei tifosi davanti alla sede della FIGC: "Arbitri, ora basta"

Striscione di protesta nei confronti degli arbitri da parte dei tifosi della Roma, che si sono recati sotto la sede della FIGC per contestare l'operato dei direttori di gara dopo la rete annullata a Zaniolo nel finale della sfida di sabato contro il Genoa: "Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento... Ora basta, pagliacci".