FOTO - Salernitana, striscione ultras per la squadra: "Salvate la dignità, fuori le pa**e!”

Al termine di un periodo particolarmente complesso per la Salernitana, sono i gruppi ultras della curva Sud a scendere in campo in prima persona

TuttoNapoli.net

Al termine di un periodo particolarmente complesso per la Salernitana, sono i gruppi ultras della curva Sud a scendere in campo in prima persona e a manifestare il loro dissenso per la vergognosa sconfitta di Bergamo, ma anche per tutto quello che è successo nelle ultime ore e per alcune dichiarazioni da parte della proprietà. Nella foto pubblicata dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello uno striscione esposto al centro sportivo Mary Rosy, un messaggio chiaro e inequivocabile per tutti: "Pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo dalla città: fuori le palle!".