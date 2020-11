FOTO - Sassuolo-Inter, Maradona proiettato su maxiscermi e spalti nel minuto di silenzio

Come ha proposto la Lega Serie A nell'incontro in corso tra Sassuolo e Inter, così come in tutti quelli del week end, sono stati resi gli omaggi a Diego Armando Maradona.

Come ha proposto la Lega Serie A nell'incontro in corso tra Sassuolo e Inter, così come in tutti quelli del week end, sono stati resi gli omaggi a Diego Armando Maradona. Prima del calcio d'inizio è stato effettuato un minuto di silenzio, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al cerchio di centrocampo e l'immagine di Maradona proiettata sui maxischermi e sugli spalti con il messaggio "A10S DIEGO".