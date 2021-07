FOTO - Venezia, svelata la maglia per la Serie A: tanto successo sui social

Il Venezia ha presentato oggi le nuove maglie per la prossima stagione. Questo il comunicato del club: "Dopo l'annuncio della partnership con Kappa, la nuova maglia home 21/22 presenta un look ispirato all'iconografia veneziana, e sarà senza dubbio una delle maglie più distintive del prossimo campionato. La texture della maglia rivela una trama che ricorda le superfici delle facciate degli antichi palazzi veneziani, catturati dalle fotografie scattate in laguna, dettagli che impreziosiscono e sanciscono un legame unico fra il club e la città più iconica del mondo. Sulla texture di base nera spiccano elementi dorati ispirati a monumenti, chiese e palazzi della città, richiamando inoltre il significato storico che l'oro riveste nell'arte e nella tradizione del commercio nel periodo risalente al tardo Medioevo ed al primo Rinascimento. In particolare, la maglia presenta le stelle dorate dell'iconica Basilica di San Marco disposte a "V" con la scritta "Venezia" posizionata sul petto a celebrare la città. I colori tradizionali verde ed arancione emergono su una bandiera al centro del petto, sul colletto e sulle maniche. Il design e lo sviluppo della home jersey 21/22 - così come il resto della collezione 21/22 di prossima uscita, che comprende quattro kit gara in totale - è stato curato dall'agenzia creativa di New York Fly Nowhere, in collaborazione con Kappa. L'uscita della maglia home del Venezia arriva con il lancio del nuovo web store del club all'indirizzo shop.veneziafc.it, disegnato dal rinomato studio di Monaco di Baviera Bureau Borsche".