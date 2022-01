FOTO - Vlahovic-Juve, la dura contestazione a Firenze: Commisso truccato da pagliaccio

Sempre più pesante il clima a Firenze nelle ore in cui Dusan Vlahovic sta per concludere il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. In mattinata - come riportato in foto da La Nazione sul proprio sito - sul Ponte Vecchio, il più importante e famoso della città, è apparso un lenzuolo con raffigurato il presidente Commisso truccato da Joker, il noto "cattivo" del fumetto di Batman. Un chiaro messaggio nei confronti della proprietà americana, che dopo aver ceduto Chiesa alla Juve nel 2019, si sta per privare anche di Vlahovic sempre con direzione Vecchia Signora.

