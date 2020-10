Fourneau declassato dopo Crotone-Juve? Assolutamente no: domenica arbitrerà al Franchi

L'espulsione diretta inflitta dal direttore di gara Francesco Fourneau a Federico Chiesa nella sfida di sabato scorso tra il Crotone e la Juventus, ritenuta severa da Andrea Pirlo nel post gara, aveva creato molte polemiche, che si erano inasprite anche il giorno delle designazioni per la scorsa giornata di Serie B, con il direttore di gara mandato come quarto uomo nella gara tra Reggina e Cosenza. A spegnerle erano arrivate comunque le parole di Graziano Cesari, che aveva definito la sua designazione nel campionato cadetto come "normale", ma a chiudere ogni discorso sul suo possibile declassamento ci ha pensato direttamente l'AIA, visto che domenica lo stesso Fourneau tornerà già ad arbitrare la partita del Franchi tra Fiorentina e Udinese.