Frattesi esalta Spalletti: "Può ripetere con l'Italia quanto fatto al Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato di Spalletti in vista degli Europei: "Spiega tutto quello che dobbiamo fare e c'è sempre una mossa memorizzata che ti salva. E' perfetto per la Nazionale. È così meticoloso in campo che possiamo replicare quello che ha fatto Napoli e sentire la stessa magia del 2021. Abbiamo già visto cose entusiasmanti".