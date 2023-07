GIOVANILI SETTORE GIOVANILE, POSSIBILE NOVITÀ PER LO SPONSOR TECNICO: L'INDISCREZIONE Un'altra possibile novità potrebbe riguardare le sponsorizzazioni del Napoli, stavolta per il settore giovanile. Un'altra possibile novità potrebbe riguardare le sponsorizzazioni del Napoli, stavolta per il settore giovanile. LE ALTRE DI A FRATTESI-INTER, MANCA SOLO UFFICIALITÀ: IL CENTROCAMPISTA A MILANO PER VISITE E FIRMA (ANSA) - MILANO, 05 LUG - Davide Frattesi è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 1999 è atterrato infatti da poco a Milano, dove sta ora svolgendo le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo... (ANSA) - MILANO, 05 LUG - Davide Frattesi è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 1999 è atterrato infatti da poco a Milano, dove sta ora svolgendo le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo...