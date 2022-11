Frattesi obiettivo della Roma ma più per giugno: il nome nel mirino per gennaio è un altro

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato della Roma da qui ai prossimi mesi.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato della Roma da qui ai prossimi mesi. In uscita restano i vari Karsdorp e Shomurodov, mentre in entrata le piste seguite sono diverse.

Con l'addio dell'olandese servirà un nuovo esterno di destra ed il preferito, in questo senso, è Hector Bellerin oggi al Barcellona. Mourinho vorrebbe anche un nuovo difensore centrale, richiesta attiva già dall'estate, così come un altro centrocampista: il nome di Davideè tornato di moda ma più per giugno, mentre a gennaio l'occasione potrebbe chiamarsi: il centrale del Torino è in scadenza nel 2023 e a gennaio, senza rinnovo, potrebbe muoversi a cifre abbordabili.