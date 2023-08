Frosinone, allarme infermeria. Venerdì il primo impegno ufficiale prima del Napoli

Venerdì prossimo inizierà ufficialmente la nuova stagione del Frosinone con il primo impegno ufficiale della stagione: sfida di Coppa Italia contro il Pisa.

Venerdì prossimo inizierà ufficialmente la nuova stagione del Frosinone con il primo impegno ufficiale della stagione: sfida di Coppa Italia contro il Pisa. A preoccupare mister Di Francesco dopo la sfida amichevole di ieri col Cosenza, al di là degli aspetti tecnico-tattici ci sono le condizioni di Giuseppe Caso e di Abdou Harroui. Il fantasista giallazzurro infatti pochi minuti prima del fischio d'inizio dello Stirpe ha avuto un problemino al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte al match mentre il centrocampista marocchino ha dovuto abbandonare il campo durante la prima frazione di gioco a causa di un infortunio. Condizioni di entrambi da verificare in vista del match col Pisa. A riportarlo è Tuttofrosinone.

Queste le parole del tecnico ex Roma in sala stampa: "Caso aveva un problemino, ha subito una botta nel riscaldamento e abbiamo preferito non rischiarlo. Harroui ha preso un’entrata da rosso: ha un problema alla gamba e alla caviglia e lo valuteremo meglio tra 24 ore"