Frosinone-Atalanta, formazioni ufficiali: Cheddira subito titolare, un cambio per Gasperini

L'Atalanta affronta il Frosinone nella seconda giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini cambia poco dopo la vittoria per 2-0 in casa del Sassuolo, confermati dieci elementi rispetto alla gara precedente: Duvan Zapata partirà dal primo minuto supportato da Lookman e Koopmeiners, ancora panchina per Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca. L'unico cambio rispetto alla scorsa giornata riguarda il centrocampo, con Ederson dal primo minuto al posto di Mario Pasalic.

Il Frosinone schiera il 4-3-3 con Cerofolini in porta al posto dello squalificato Turati, Cheddira parte subito titolare. In difesa Oyono e Marchizza sugli esterni con Monterisi e Romagnoli al centro. Gelli, Mazzitelli e Harroui andranno invece a comporre la linea mediana.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza, Barrenechea, Mazzitelli, Harroui, Baez, Cheddira

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Zapata.

Allenatore: Gasperini.