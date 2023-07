Frosinone, cresce la campagna abbonamenti verso il Napoli: Curve già esaurite

È in corso il secondo giorno di vendita libera della campagna abbonamenti del Frosinone

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

È in corso il secondo giorno di vendita libera della campagna abbonamenti del Frosinone. Nella giornata di ieri, come confermato anche dalla società giallazzurra, sono andati esauriti i posti in Curva Nord e Curva Sud. Attualmente il numero di abbonati è salito a 8000 sottoscrizioni. Proprio il Frosinone sarà la prima squadra che affronterà il Napoli il 19 agosto.