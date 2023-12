Frosinone, defaticante per chi ha giocato ieri: il report dell'allenamento in vista di Napoli

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di Di Francesco.

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di Di Francesco che inizia a preparare la sfida di martedì di Coppa Italia contro il Napoli. Lavoro defaticante per chi ha giocato ieri, per il resto del gruppo, invece, attivazione a secco e partite a tema.