Frosinone, Di Francesco: "Squadra in costruzione, servono giocatori ma ho fiducia nel club"

Al termine della gara contro l'Equipe Lazio vinta 10-0, le parole del tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ai canali ufficiali del Frosinone Calcio.

Prima parte di ritiro terminata. Come vi siete trovati a Fiuggi? Lavoro intenso e 3 test match positivi.

“Devo dire che a Fiuggi siamo stati veramente bene, sia nell’hotel che nella struttura che ci ha permesso di lavorare in maniera adeguata e tranquilla. E’ stato bello avere i nostri tifosi nei test-match, sono sempre venuti in tanti. Molti mi hanno fatto conoscere la realtà di Frosinone ed anche l’entusiasmo che c’è in città nei confronti di questa squadra che è ancora in costruzione. Abbiamo svolto ottimi allenamenti con un ottimo gruppo, i ragazzi si sono messi a completa disposizione, hanno lavorato sicuramente dal punto di vista tecnico ed anche tantissimo sotto il profilo atletico. Sono molto contento di quello che ho visto fino adesso”.

Prossima settimana di lavoro a Ferentino e seconda parte di ritiro che si chiuderà con l‘amichevole con la Salernitana.

“Sicuramente sarà una settimana più difficile rispetto a quelle di lavoro svolte finora e lo sapevamo. Con un percorso di crescita nel quale dobbiamo, sì mettere dentro appena possibile alcuni giocatori perché questa cosa va completata. Ma io sono fiducioso del lavoro della mia Società e del mio direttore, per cui ci vuole sono un po’ di pazienza. Sono convinto che metteremo su una squadra che può dare fastidio a tanti. Questo è l’obiettivo. Intanto stiamo lavorando con questi ragazzi che mi stanno dando grande soddisfazione dal punto di vista dell’impegno, della serietà e dell’abnegazione e di quelle che sono state le mie sollecitazioni nei loro confronti”.