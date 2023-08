GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A FROSINONE, IL REPORT DELLA DOPPIA SEDUTA DI OGGI: SUBITO IN GRUPPO BARRENECHEA Doppia seduta di allenamento a Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che continua a preparare la partita contro il Napoli. L Doppia seduta di allenamento a Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che continua a preparare la partita contro il Napoli. L