Frosinone-Juventus, le formazioni ufficiali: clamorosa esclusione di Vlahovic per Allegri

Massimiliano Allegri cambia: senza Chiesa, il tecnico della Juventus rinuncia anche a Dusan Vlahovic

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Massimiliano Allegri cambia: senza Chiesa, il tecnico della Juventus rinuncia anche a Dusan Vlahovic e per la sfida delle 12.30 contro il Frosinone si affida al giovanissimo Kenan Yildiz, al fianco di Milik in attacco. Per il resto il tecnico conferma le indiscrezioni della vigilia, con il ritorno di Rabiot e Kostic che vince il ballottaggio con Weah. In difesa una novità: niente Gatti, diffidato, al suo posto c'è Alex Sandro.

Nel Frosinone invece poche novità e tanti ex in campo. Tutti titolari i giovani terribili di Eusebio Di Francesco, Barrenechea in mezzo e gli attaccanti Soulé e Kaio Jorge. In porta torna Turati dopo il riposo di Coppa Italia.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.

Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

Allenatore: Allegri