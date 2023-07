Frosinone, la squadra parte per il ritiro: in arrivo quattro rinforzi

Mancano 43 giorni a Frosinone-Napoli, esordio in campionato per i campioni d'Italia.

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Mancano 43 giorni a Frosinone-Napoli, esordio in campionato per i campioni d'Italia. Ieri il Frosinone si è ritrovato all'ora di pranzo all'interno dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi per il raduno precampionato. Pronti a diventare nuovi giocatori dei gialloblu: Turati, Marchizza, Harroui e Brescianini, prossimi alla firma. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Marvin Cuni dal Bayern Monaco e aver presentato il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, il club ciociaro ha reso noto il numero delle adesioni alla campagna abbonamenti: "Il Frosinone Calcio comunica che, alla data odierna (6 luglio), sono stati sottoscritti 6.500 abbonamenti.

Il giorno 12 agosto sarà termine ultimo per aderire all'iniziativa "Tifo solo il Frosinone". Dall'11 luglio via alla vendita libera che durerà un mese. Dal 13 agosto saranno, invece, messi in vendita i tagliandi per i posti lasciati liberi nei vari settori del "Benito Stirpe", per assistere alla gara contro il Napoli. L'obiettivo del Frosinone Calcio resta quello di superare quota 11.300 fatta registrare nella stagione del secondo campionato in Serie A. A riportarlo è il quotidiano frosinate Ciociaria.