Frosinone-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Cheddira, la scelta su Immobile e il sostituto di Provedel

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dello Stirpe tra Frosinone e Lazio, valida per la 29esima giornata di Serie A.

In casa Frosinone, Di Francesco sceglie Turati e non Cerofolini per difendere la porta. Davanti conferma per Walid Cheddira a guidare l'attacco,, con Kaio Jorge pronto a subentrare dalla panchina. Sull'esterno viene spostato a sorpresa Gelli.

In casa Lazio, c'è Martusciello alla guida in attesa di Tudor. Tra i pali per sostituire Provedel viene scelto Mandas. In difesa tornano titolari Casale e Pellegrini, rientrato dalla squalifica. Davanti Immobile preferito a Castellanos.

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Zortea; Barrenechea, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello