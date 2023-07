Frosinone, rinforzo in vista del Napoli: tutto fatto per un difensore del Lecce

Affare in dirittura d’arrivo: Simone Romagnoli si appresta a diventare un nuovo giocatore del Frosinone.

Affare in dirittura d’arrivo: Simone Romagnoli si appresta a diventare un nuovo giocatore del Frosinone. In serata è arrivata la fumata bianca col Lecce per la chiusura dell’operazione. Il classe ‘90 si legherà al club ciociaro attraverso un contratto di durata biennale, mentre i costi complessivi dell’affare - stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoFrosinone - si aggirerebbero intorno ai 100mila€. Un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato dei ciociari, i quali continuano a lavorare per Logan Costa del Tolosa e sondano il mercato sudamericano per andare a migliorare ulteriormente la propria retroguardia.