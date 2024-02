Frosinone-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala e Pellegrini in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Roma, derby laziale delle 18 valido per la 25ª giornata di Serie A.

Eusebio Di Francesco schiera la sua squadra con il 4-3-3 con Kaio Jorge al centro dell’attacco e Soulé e Reinier sulle ali. A centrocampo con Mazzitelli spazio a Gelli e Brescianini mentre in difesa davanti a Turati giocano Lirola e Valeri sulle corsie e Monterisi e Okoli al centro. Risponde Daniele De Rossi lasciando in panchina sia Pellegrini che Dybala. In porta c’è Svilar con Kristensen a destra, Huijsen e Mancini al centro e Angelino a sinistra. In mezzo al campo con Cristante gioca Paredes mentre in attacco Lukaku è innescato da Azmoun, Baldanzi ed El Shaarawy.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Reinier. All. Di Francesco.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.