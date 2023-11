Frosinone show, all’Empoli non basta la reazione finale: 2-1 allo Stirpe!

Un bel Frosinone ha la meglio sull'Empoli nel primo dei due posticipi del lunedì dell'undicesima giornata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un bel Frosinone ha la meglio sull'Empoli nel primo dei due posticipi del lunedì dell'undicesima giornata. Dopo un primo tempo intenso ma con pochi sussulti, nella ripresa i padroni di casa entrano in campo col piglio giusto e mettono subito alle corde i toscani. La svolta, dopo due pali di Mazzitelli, arriva con una straordinaria giocata di Marvin Cuni: l'attaccante, scelto titolare al posto di Cheddira, è bravissimo ad anticipare la difesa empolese e a segnare con uno meraviglioso tacco volante il gol dell'1-0 su invito di Arjon Ibrahimovic.

Proprio il classe 2005, al 74', si mette invece in proprio e su assist, ancora di tacco, di Marchizza trova il bolide giusto per segnare il 2-0. Proprio mentre lo Stirpe pregustava già il successo, però, ecco la rete del 2-1 firmata da Ciccio Caputo, abilissimo nell'anticipare Okoli e segnare di testa la rete della speranza per i suoi. Ma dopo 6 minuti di recupero il risultato non cambia più e, vista la differenza di occasioni sul campo, il successo del Frosinone appare più che meritato.