Frosinone-show contro l'Atalanta, Di Francesco: "Spumeggianti! Peccato col Napoli..."

Dopo la vittoria sull'Atalanta, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

Questo risultato può spiegare a tutti che sarà un campionato importante per tutti?

"Non devo spiegare niente a nessuno. Stiamo lavorando tanto e oggi si è visto. Siamo stati spumeggianti fin dall'inizio. Loro hanno fatto tre cambi che valgono milioni, noi con tanti ragazzi abbiamo fatto la differenza mettendo in campo un'anima sola, un corpo unico. Questa è una continuità di prestazione di quella col Napoli. Lì il terzo gol ci ha tagliato le gambe, oggi è andata meglio"

Gelli e Barrenechea, due singoli che si sono messi in mostra...

"Gelli dimostra che c'è possibilità per tutti, giocava in C fino a sei mesi fa e oggi con tanto cuore e abnegazione ha fatto bene. Barrenechea è il vero play che non avevamo. In allenamento mi ha detto che andiamo troppo forte per lui e non voleva giocare ma avevo bisogno delle sue geometrie e l'ho fatto giocare perchè mi ha garantito che avrebbe retto 60-70 minuti, è andato anche oltre. Abbiamo tanti ragazzi di prospettiva e con il noi si raggiungono risultati".

Anche Monterisi molto bene alla seconda in Serie A...

"Nulla è impossibile, lo dicevo prima per Gelli come esempio. Servono altri elementi per completare questa rosa. Oggi Cheddira era all'esordio come tanti altri. Garritano è entrato benissimo. Ho parlato bene di Gasperini nel pregara perchè lo conosco da tempo. oggi ho solo vinto una partita. Spero di lavorare bene qui a Frosinone con la mentalità che sto cercando di inculcare a questi ragazzi".

Cosa ha detto a fine primo tempo?

"Ho detto ai ragazzi di cercare il terzo gol e non ci siamo riusciti. Noi sui calci d'angolo difendiamo per andare a fare gol. Nonostante il gol preso siamo riusciti a reagire e cercare il gol in ripartenza. Questa è la mentalità che voglio, non mi piace solo difendere"

Quanto è felice di questa vittoria?

"La vittoria è la vittoria e mai come questa volta è arrivata attraverso il lavoro costante e attraverso il sacrificio e le sconfitte precedenti".

In settimana ha lavorato per limitare Koopmeiners?

"Ho giocato tante volte contro l'Atalanta e sono sempre state partite belle. Loro hanno delle caratteristiche che abbiamo cercato di arginare tatticamente. Sicuramente abbiamo lavorato per non favorire gli inserimenti di Koopmeiners inserimenti perchè ha un bel tiro"

Hanno contato più le strategie o il cuore?

"Una squadra come la nostra non può non avere determinati atteggiamenti dentro le gare. Le partite si possono vincere ma anche perdere però non deve mancare il giusto atteggiamento. Ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Che profumo ha questa vittoria? Le mancava da novembre 2020..

"Ne è passato di tempo senza allenare. Come ho detto prima sono contento, è un anno zero. Più per l'ambiente che per me, ma non posso negare la gioia per questo successo"

Esclusione di Caso è un indizio di mercato?

"Chi ha giocato per me ha fatto la differenza, non chi non ha giocato. E' uno di quello che poteva entrare, si è scaldato, ma poi la gara è andata in un certo modo e ho scelto altro. L'anno scorso non mi risulta abbia giocato sempre. Per me Caso ha grandi mezzi ma a volte serve anche gamba, temperamento e saper difendere. Scelta tecnica, nessun indizio di mercato. Anche Szyminski doveva andare via e invece è entrato."

Un parere sulla capacità di saper soffrire senza concedere

"Se noi pensiamo in Serie A di fare gare come il primo tempo è impossibile. La capacità di soffire fa parte di quello che dicevo, serve per arrivare a questo risultato"

