Frosinone, slitta la chiusura dell'accordo con l'Inter: niente Fabbian contro il Napoli

L'incontro tra l'Inter e il Frosinone, avvenuto qualche minuto fa all'interno della sede del club nerazzurro, non ha portato ai frutti sperati dai ciociari.

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

L'incontro tra l'Inter e il Frosinone, avvenuto qualche minuto fa all'interno della sede del club nerazzurro, non ha portato ai frutti sperati dai ciociari. Sul giovane centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian la trattativa vive una fase di stallo, anche se una svolta potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, anche perché per l'Inter non avrebbe comunque molto senso trattenere il giocatore senza fargli trovare il giusto spazio per continuare a maturare.

Il Bologna resta molto interessato al calciatore

Oltre al Frosinone al giocatore resta molto interessato il Bologna, che rispetto ai ciociari potrebbe offrire all'Inter la stessa formula con cui Marotta aveva chiuso con l’Udinese (affare a definitivo e ricompra in favore dei nerazzurri, ndr).